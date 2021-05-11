Южно-Сахалинск, , 06:51 — REGNUM Более пяти тысяч жителей Сахалина и Курил приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году по рекомендации Роспотребнадзора, для недопущения распространения коронавирусной инфекции, проходило в онлайн режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В этом году заявки на участие в акции подали 2,7 тыс. сахалинцев. Ещё 2,5 тыс. анкет остались с прошлогоднего «Бессмертного полка.

По всей России в акции приняли участие более 5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году количество заявок на участие в шествии «Бессмертного полка он лайн» увеличилось на 2,5 миллиона.