Веллингтон, , 06:41 — REGNUM Обвинения в покушении на убийство людей в супермаркете в Данидине предъявила подозреваемому в нападении мужчине, полиция Новой Зеландии. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ведомства.

По факту нападения на людей в супермаркете на Камберленд-стрит в Данидине обвинение в покушении на убийство было предъявлено 42-летнему мужчине. Накануне, 10 мая, он был выписан из больницы и переведён в центральный полицейский участок Данидина. На следующий день, 11 мая, подозреваемый предстал перед окружным судом города.

Суд рассмотрел обвинения и оставил подсудимого под стражей, отказав в освобождении под залог. Следующее заседание суда по делу состоится в июне текущего года. Полиция Новой Зеландии исключила связь атаки с терроризмом. Полицейским удалось выяснить, что подсудимый часто вёл себя агрессивно по отношению к работникам магазина, посещая его практически ежедневно. Расследование инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что результате нападения вооружённого ножом злоумышленника в новозеландском городе Данидин пострадали пять человек.

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