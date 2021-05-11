Лондон, , 06:39 — REGNUM «Третья» степень карантинных ограничений вместо «четвертой» начнет действовать с 17 мая на территории Великобритании, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 10 мая на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Новый режим снимет запрет на посещение гостей и путешествия по стране. Кроме того, в королевстве разрешат работу гостиниц и культурных заведений, а предприятия общепита смогут обслуживать клиентов внутри помещений.

Джонсон выразил благодарность согражданам за соблюдение ими карантинных правил. Он отметил, что такие действия, а также массовая вакцинация помогли снизить заболеваемость COVID-19 в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Великобритании достигло 4 437 217, в том числе зарегистрированные за последние сутки — 2357.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании за сутки выявили более 2,3 тыс. носителей SARS-CoV-2