Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновской области снижается число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По оперативным данным ведомства на вечер 10 мая, за последние сутки в регионе предварительно подтверждено 75 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что за последние три недели — это минимальный суточный прирост, максимальный был 2 мая, когда заражение SARS-CoV-2 было подтверждено у 91 человека.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области провели 865 761 лабораторное исследование на коронавирус. Обследование прошли 828 462 человека.

Под наблюдением находится 8611 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области готовятся к летней оздоровительной кампании, в ходе которой отдохнут 50 тыс. детей. Санитарно-эпидемические требования будут соблюдены в каждой организации отдыха — а их почти 560.