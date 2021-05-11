Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В парке отдыха в Хабаровске 9 Мая показали масштабную историческую реконструкцию боя, который проходил 76 лет назад недалеко от Берлина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии. Реконструкцию посмотрели тысячи горожан.

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Всего было задействовано 50 человек из четырех военно-исторических клубов — «Хабаровский пехотинец», «Старый солдат», «Амурский рубеж» и «Уссурийский фронт».

«К созданию боя мы подошли максимально ответственно: задействовали старинную технику, исторические оружие и одежду. Также бойцы использовали дымовые шашки и небольшие взрывные устройства», — рассказали организаторы.

По легенде события, фашистские солдаты устроили засаду и заминировали дорогу, где должна была проехать колонна советской техники. После первых взрывов саперы Красной армии были направлены ликвидировать мины, однако попали под шквальный огонь немцев. В ходе перестрелки советских солдатов прижали плотным огнем из пулемета, в результате чего им пришлось отступить. На помощь бойцам подоспели морские пехотинцы, которые помогли подобраться к точкам расположения врага, и одержать победу.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко вручил участнику штурма Берлина Виктору Дмитриевичу Дятчину знак губернатора Ростовской области «За ратную службу».