11 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Фирмы Гульсины Миннихановой в 2020 году декларировали убытки и мизерный доход, но при этом сама первая леди Татарии указала доход в 213 млн рублей. Только ли продажа дома в ОАЭ пополнила кошелёк жены Рустама Минниханова?

Анастасия Степанова, , 08:08 — REGNUM В майские праздники был обнародован рейтинг влияния глав регионов, и Рустам Минниханов, возглавляющий Татарию с марта 2010 года, вошёл в топ-3 — сразу же за Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым. За пару недель до этого семья Миннихановых раскрыла свои доходы ковидного года, составившие в целом 221 млн рублей. Декларационная кампания по времени примерно совпала ещё с одной интересной темой медиа-повестки — опросом россиян, в котором почти 80% респондентов* посчитали зарплаты чиновников «неоправданно высокими». ИА REGNUM проанализировало изменения в пандемийное время в активах клана Миннихановых и обнаружило интересные факты. Пока другие фирмы из индустрии красоты и фитнеса разорялись, имея лишь дырку от бублика, одна из фирм Гульсины Миннихановой получила «помощь» от одного из российских миллиардеров (бизнес-партнёров первой леди) на 1 млрд рублей.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

*В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов РФ. При этом, по мнению участников опроса, госслужащие должны зарабатывать около 90 тыс. рублей в месяц.

Если клан Шаймиевых во главе с госсоветником РТ, первым главой республики Минтимером Шаймиевым прочно ассоциируется с нефтью и нефтехимией, то в клане Миннихановых интересы пообширнее, и ежегодно они прирастают новыми активами. Порой напрямую, а порой через ближайший родственный круг.

Минтимер Шаймиев Tatarstan.ru

Итак, по данным из официальной декларации за 2020 год, Рустам Минниханов заработал 8,249 млн рублей против 8,839 млн рублей годом ранее, а его супруга Гульсина в ковидный год получила доход 213 178 866,75 рубля — уточнялось, что «с учетом дохода от продажи имущества». Примечательно: за 2019 год Гульсина Минниханова задекларировала доход более 480,84 млн рублей, то есть фактически семья в доковидный год имела доход в полмиллиарда рублей. Из декларации 2020 года у супруги главы Татарии исчезла квартира общей площадью 222,2 кв. м и два машино-места. Все три объекта находились в Объединенных Арабских Эмиратах и в своё время вызвали недовольство общественности. Вероятно, от продажи этого имущества в 2020 году и был частично получен доход. Продажа зарубежной недвижимости не удивляет. Ведь ковидные ограничения практически перекрыли возможность для заграничного отдыха не только для простых смертных.

В остальном состав имущества четы Миннихановых остался прежним: на супругу всё так же записаны три земельных участка общей площадью 2,5 тыс. кв. м, гостевой дом площадью 110,7 кв. м, жилой дом общей площадью 263,2 кв. м, квартира общей площадью 174,6 кв. м и парковочное место.

Обсуждая доходы чиновников и их зарплаты в сети Интернет, пользователи шутят с сарказмом, что «быть высшим чиновником без недвижимости на пару миллиардов — это моветон», добавляя, что «зарплаты чиновников не просто неоправданно высокие, они издевательски задраны по отношению к справедливой оплате труда».

Активы Миннихановой: чехарда директоров

Помимо ранее упомянутых в материалах ИА REGNUM «Активы Миннихановых: куда ведут бизнес-связи и на чём зарабатывают дети? » фирм Гульсины Миннихановой, за это время бизнес-портфель пополнился.

Гульсина Минниханова tatarstan.ru

В декабре 2020 года Минниханова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель c основным видом деятельности — «торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

Примечательно, что ранее в Татарии заработал аналог крупной мировой торговой сети «Али экспресс». Площадка для торговли всем и вся была поддержана как инвестпроект со стороны властей, а в апреле 2021 года сам Рустам Минниханов практически сделал ей рекламу, приобретя толстовку и сообщив об этом в своём официальном аккаунте в одной из соцсетей. Уж не под этот ли проект, Гульсина Минниханова зарегистрировала ИП?

Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов Максим Богодвид

Напомним, помимо ИП, Миннихановой принадлежат доли в шести юрлицах, связанных с индустрией красоты и фитнесом: ООО «Посольство красоты» (уставный капитал — 10 тыс. рублей, доля — 100%), ООО «Лучано» (уставный капитал — 11 тыс. рублей, доля — 51%), ООО «Лусиано» (уставный капитал — 10 тыс. рублей, доля — 100%), ООО «Мир спа» (уставный капитал — 10 тыс. рублей, доля — 100%), ООО «Мир фитнеса» (уставный капитал — 10 тыс. рублей, доля — 100%) и ООО «Лучано спа» (уставный капитал — 10 тыс. рублей, доля — 99%). У компании «Лучано» в собственности есть три компании в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом: ООО «Юлдаш и К» (создано в 2011 году), ООО «Гранд-О» (создано в 2009 году) и ООО «УК «Лучано», созданное в 2011 году.

Любопытный факт: из судебных материалов 2016—2020 годов известно, что компания «Гранд-О» владеет парковкой, которая находится на улице Островского в Казани. Ряд компаний Миннихановой как раз и прописан по улице Островской.

Спа-комплекс Luciano, Казань Luciano.ru

За 2020—2021 годы в бизнесе Миннихановой также активно менялись руководители компаний. Так, в январе 2021 года директором компании «Посольство красоты» стала Умида Исанкулова. Она же в декабре 2019 года возглавила «Гранд-О», и она же руководит «Юлдаш и К», «УК «Лучано».

Также с февраля 2021 года компанию «Мир спа» возглавил Айдар Гайфуллин, данные которого совпадают с данными фигуранта сообщения Агентства инвестиционного развития РТ от 2018 года. В нём некоего Айдара Гайфуллина рекомендуют по результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы включить в кадровый резерв на замещение ведущей группы должностей. А уже в августе 2019 года человек с такими же данными фигурирует в распоряжении минпромторга РТ на объявление благодарности как юрист некоего ООО «КонТраст».

Помимо этого, директоров в 2020 году сменили в компаниях «Мир фитнеса» и «Лучано спа». В первом кресло занял Альберт Ибрагимов, который ранее вёл деятельность как ИП в области спорта, а во втором ООО директором с марта 2020 года стал Рустем Сафиуллин.

Интересный факт: в 2016 году 49% доли в ООО «Лучано» было продано кипрской фирме «Сантерна холдингс лимитед», учрежденной в 2010 году. Конечный бенефициар этой компании не сообщался, но в России актив фигурирует как собственник ООО «Новагро» (с 2016 года). Компания создана в 1993 году для исследования конъюнктуры рынка. С 2006 года ею руководит Самвел Ваградян.

Спа-комплекс Luciano, Казань

Помимо этого, кипрская фирма с декабря 2020 года официально стала владельцем 24% доли в ООО «Варданян, Бройтман и партнёры». Владельцами юрфирмы являются Михаил Бройтман, чья доля сократилась до 1%, и Рубен Варданян — основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог». У Варданяна большой список бизнес-активов, которые он продолжает пополнять. Например, в январе 2021 года он учредил ООО «ВЛК Пропертис» для производства прочих основных органических химических веществ, в апреле 2021 года стал соучредителем ООО «Юнимедиа» (издание журналов и периодических изданий), в 2020 году он же соучредил «Филгуд» (разработка компьютерного программного обеспечения). В его активе есть также участие в создании ассоциации содействия развитию московской школы управления «Сколково».

Варданян — соучредитель союза охотников и рыболовов «Клуб времена года», среди создателей которого фигурировали глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также не менее известные Сергей Ястржембский, Сергей Лисовский, Виталий Мащицкий, Марк Курцер, Игорь Завьялов, Евгений Гинер и другие. Данные многих из перечисленных совпадают с фамилиями бизнесменов, входящих в список Forbes.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021» Рубен Варданян занял 116-е место. Издание среди его активов называет бизнес-центр «Романов Двор», долю в «БалтТрасСервис».

Финансовые итоги 2020 года

ООО «Лучано», где фигурирует всего один сотрудник — директор Гульсина Минниханова, за 2020 год показало мизерную чистую прибыль — всего 2,2 млн рублей.

Luciano, Казань

По данным из пояснительной записки к бухгалтерской документации, при этом в 2020 году в «Лучано» финансовые вложения составили 340,876 млн рублей. А, например, дебиторская задолженность ООО на конец 2020 года составила 845,313 млн рублей, и в её состав вошёл долг ООО «Лучано Спа» на 45 млн рублей, возникший из условий соглашения о переуступке прав требования от 12 декабря 2019 года обязанностей по погашению обязательств по договору займа от 29 ноября 2019 года с Миннихановой Г. А.

Также в документации ООО «Лучано» раскрывался и второй бенефициар, помимо Миннихановой, — Рубен Варданян, вероятно, стоящий как раз за кипрской фирмой. Из пояснительной записки к бухотчётности следует, что в 2020 году кипрская фирма внесла в ООО «Лучано» 1 млрд 93,114 млн рублей (и это при чистой прибыли актива всего-то чуть больше 2 миллионов рублей!). Детали и условия взноса не сообщались.

Рассмотрим доходность других активов Миннихановой. Компания «Посольство красоты» за 2020 год показала в отчетности чистый убыток — 256 тыс. рублей, а ООО «Лусиано» получило чистый убыток — 31,437 млн рублей. Из открытых данных известно, что в 2020 году компания «Лусиано» получила в ПАО «Ак Барс Банк» льготный кредит под 0% на сумму 946 тыс. рублей со сроком погашения — конец июня 2021 года. В обоснование приводилось постановление правительства РФ о помощи отраслям, пострадавшим в пандемию.

Помимо этого, в документации «Лусиано» фигурируют два неких соглашения от декабря 2020 года с Миннихановой о переводе долгов, составляющих более 1,515 млрд рублей и 10 млн рублей.

Чистый убыток «Мира спа» за 2020 год составил 18,689 млн рублей, «Мира фитнеса» — 4,9 млн рублей. «Лучано спа» получило небольшую чистую прибыль — 3,7 млн рублей. У «Гранд-О» чистый убыток, судя по данным отчетности, составил 14,03 млн рублей, у УК «Лучано» была мизерная прибыль в 387 тыс. рублей, а вот уже у «Юдлаш и К» снова зафиксирован убыток — на 3,8 млн рублей.

Казалось бы, все фирмы из бизнес-портфеля Миннихановой получили или убыток, или мизерную прибыль, которая никак не тянет на задекларированные 213 млн рублей. Так на чём же в 2020 году заработала миллионы супруга Минниханова? Или же это зарубежная недвижимость семьи главы Татарии оценивалась в такие баснословные суммы?