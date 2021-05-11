Брюссель, , 07:42 — REGNUM Евросоюз потребовал немедленно прекратить эскалацию насилия в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, которое 10 мая опубликовала пресс-служба внешнеполитической структуры ЕС.

«Ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и подпитывают развитие эскалации. Все лидеры должны действовать против экстремистов. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться», — говорится в тексте заявления.

Европейские политики также назвали первоочередной задачей всех участников конфликта предотвращение дальнейших жертв среди гражданского населения.

По последним данным, в Восточном Иерусалиме в результате столкновений с израильской полицией пострадало не менее 612 палестинцев. Также продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа и ответные удары израильской авиации по объектам движения ХАМАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН не сделал заявления по итогам состоявшегося 10 мая срочного заседания по ситуации в Восточном Иерусалиме.

Читайте также: При столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадали более 600 палестинцев

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН воздержался от заявления по ситуации в Восточном Иерусалиме