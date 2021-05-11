Бразилиа, , 06:25 — REGNUM Кредитную линию на закупку вакцин от COVID-19 на общую сумму 5,5 млрд реалов ($1 млрд) открыло правительство Бразилии. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба минздрава страны.

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Денежные средства планируется направить на закупку дополнительно 100 млн доз вакцины производства Pfizer/BioNTech. Кроме того, часть суммы будет потрачена на производство более 50 млн доз вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Верховный суд в Бразилии постановил за 48 часов разобраться с причинами недопуска к производству и применению на территории страны российской вакцины «Спутник V».

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