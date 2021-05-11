Ульяновск, , 06:23 — REGNUM В Ульяновской области в ближайшие дни, начиная с 11 мая, ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии.

Спасатели отмечают, что объявляется «жёлтый» уровень опасности. По данным ведомства, с 11 по 14 мая в лесах, начиная с восточных районов (с дальнейшим распространением на юго-восточные и южные районы), ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров и розжиг мангалов у лесов, а также пал сухой травы и мусора.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области произошло более 30 лесных пожаров, а травяные пожары регистрируют практически ежедневно.

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