Олёкминск, Якутия, , 06:20 — REGNUM В селе Троицк Олекминского района из-за паводка началась эвакуация жителей, об этом пишут в телеграм-каналах Якутии.

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Администрация Олекминска предупредила население района, что в связи с началом ледохода на реке Олекма и увеличением объёма льда, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья необходимо вывезти ценное имущество и выехать из дачных посёлков.

Уровень воды на реке Олекме приблизился к критической отметке у села Троицк. На 11 мая, нижняя кромка ледохода вышла в устье, верхняя кромка наблюдается у села Куду-Кюель. Протяженность ледохода составляет 160 км.

У села Троицк уровень воды составляет 950 см при критических 1000, есть заторы льда.

Вышедший лёд повредил дачи в местности Кресты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевском районе Хабаровского края в связи со сложной паводковой обстановкой введён режим чрезвычайной ситуации — вода заходит в дома.