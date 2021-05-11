Москва, , 06:07 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на 53-м километре МКАД, 11 мая сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ДТП, которое произошло рядом с деревней Марфино Одинцовского района Московской области, столкнулись два автомобиля. При аварии также пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на кольцевой автодороге в Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и один ребенок.

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