Бразилиа, , 06:05 — REGNUM Немедленно разобраться с недопуском к применению в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» потребовал Верховный федеральный суд Бразилии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Запрос в Верховный суд сделало правительство штата Мараньян, которое наряду с другими регионами ждёт решения регулятора Anvisa по «Спутнику V». Судья Рикарду Левандовски дал 48 часов национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa), для объяснений, каких документов не хватает для регистрации российской вакцины.

Напомним, бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на регистрацию и применение российской вакцины в Бразилии. Решение было принято несмотря на то, что незадолго до этого вакцина «Спутник V» была признана в Бразилии самой безопасной. Бразильская компания Uniao Quimica выразила желание начать производство российского препарата не дожидаясь решения регулятора. Компания намерена импортировать препарат в другие страны Южной Америки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии за сутки было выявлено более 63 тыс. носителей коронавирусной инфекции.

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