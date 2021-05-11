Пекин, , 07:43 — REGNUM В 2020 году численность населения Китая увеличилась на 11,73 млн человек (0,83%) и достигла 1,41 178 млрд человек. Об этом 11 мая сообщает Государственное статистическое управление КНР.

«Население материкового Китая составило 1,41 178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», — говорится в докладе ведомства.

По его данным, в Китае проживают 688,44 млн женщин и 723,34 млн мужчин. Граждане в возрасте от 15 до 59 лет составляют около 63,35% населения. 60-ти лет и старше — 18,7%. Число горожан по сравнению с 2010 годом увеличилось на 14,21 процентных пункта и достигло 63,89%.

Напомним, что в 2019 году население Китая составляло 1,40 005 млрд человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 324,3 млн уколов вакцинами от коронавирусной инфекции было сделано в Китае с начала массовой прививочной кампании в стране.

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