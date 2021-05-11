Москва, 11 мая 2021, 05:57 — REGNUM Советские люди защитили не только Родину, но и спасли мир от абсолютного зла нацизма, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на десятилетия или столетия даже от Атлантики до Урала был бы Третий рейх. И именно воспитанные советской властью люди, которые сражались не только за свою Родину, но и с нацизмом, спасли сотни миллионов людей и честь Европы, которая в массе своей встала на сторону Гитлера.