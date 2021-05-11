Москва, , 05:57 — REGNUM Советские люди защитили не только Родину, но и спасли мир от абсолютного зла нацизма, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Наши деды и прадеды не только защитили нашу Родину. Они победили нацизм. Это общемировое зло. Это важнейшая часть идеологической картины, которая открылась после Второй мировой войны. Если бы СССР проиграл в 1941 году, если бы Гитлер дошел до Урала, не было бы никаких сил в мире для того, чтобы сокрушить Третий рейх», — заявил Шахназаров.

По его словам, на десятилетия или столетия даже от Атлантики до Урала был бы Третий рейх. И именно воспитанные советской властью люди, которые сражались не только за свою Родину, но и с нацизмом, спасли сотни миллионов людей и честь Европы, которая в массе своей встала на сторону Гитлера.