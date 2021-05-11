Якутск, , 06:05 — REGNUM В Томпонском районе Якутии уже несколько дней гуляет белый медведь — 11 мая он зашёл в посёлок Джебарики-Хая и напугал местных жителей. Зверь съел еду из собачьих мисок, поспал во дворе жилого дома. Арктический хищник находится на окраине посёлка, администрация и местные жители стараются его сдерживать на расстоянии от людей собственными силами.

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Медведя удалось отогнать на 120 метров от жилого дома. Он проявляет агрессию, кидается, рычит.

«Уже шесть часов сдерживаем его натиск собственными силами. Не знаем, что делать. Белый медведь — краснокнижное животное, его убивать нельзя. Решение о его дальнейшей судьбе принимают республиканские власти совместно с правительством России. В посёлке нет инспекторов природоохраны, сейчас дежурят три охотника с ружьями. Пытаемся его просто не пустить в посёлок», — рассказал Daily.ru врио главы посёлка Джебарики-Хая Сергей Крепушин.

Население посёлка оповестили по громкой связи. При этом медведь находится в 100 метрах от кладбища, люди не могут пройти на могилы родных и близких.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Большеуковского района Омской области, где 7 мая во время охоты пропал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, сообщили, что видели в лесу медведей.