Большереченский район, Омская область, 11 мая, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Омской области после разрушительного пожара в деревне Каракуль следователи предъявили обвинение главе сельской администрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

МЧС России по Омской области Пожарные в деревне Каракуль

Главе Уленкульского сельского поселения предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»). В СКР считают, что жилые дома были уничтожены огнём в результате бездействия чиновницы.

Установлено, что глава сельской администрации не обеспечила первичные меры пожарной безопасности. Речь идёт о системе оповещения в условиях угрозы возникновения ЧС, планировании, подготовке и проведении эвакуационных мероприятий.

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Также вокруг Каракуля не обустроили противопожарные минерализованные полосы, деревню не очистили от сухой травы. В результате огонь уничтожил в населённом пункте 14 жилых домов, 11 нежилых строений, пять единиц техники, четыре головы крупного рогатого скота и другое имущество.

Чиновнице избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в деревне Каракуль Большереченского района произошёл крупный пожар. По предварительным данным, огонь пришёл со стороны Колосовского района через болотистую местность с камышом. Без крова остались 12 семей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.