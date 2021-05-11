Южно-Сахалинск, , 05:51 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на встрече с консулом-советником Генерального консульства РФ в Саппоро, руководителем отделения в Хакодате Сергеем Касторновым заявил о намерении восстановить после пандемии коронавируса активное взаимодействие с Японией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в правительстве островного региона.

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Лимаренко подчеркнул о необходимости активного взаимодействия с Японией в сферах сельского хозяйства и деревообработки.

«Поскольку мы активно входим в проект по снижению углеродного следа и знаем, что Япония тоже в этом крайне заинтересована, считаем необходимым плотно сотрудничать и в этом направлении», — сказал губернатор Сахалина.

«Будем прикладывать все возможные усилия, чтобы не только восстановить прежние объемы взаимодействия, но и развивать их в различных направлениях. Это касается не только экономической сферы, но и гуманитарной», — отметил Касторнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в ходе брифинга министра здравоохранения области Владимира Кузнецова, который состоялся 30 апреля, журналист японского издания настойчиво интересовался коронавирусной обстановкой на Курилах. Представитель газеты Hokkaido Shimbun («Хоккайдо Симбун») спросил о количестве инфицированных коронавирусом и числе привитых жителей Курильских островов, писалоИА Sakh.com.