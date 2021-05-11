Эр-Рияд, , 05:48 — REGNUM Беспилотный летальный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой, направленный представителями хуситского движения «Ансар Аллах» из Йемена в сторону Саудовской Аравии, уничтожен средствами аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом. Об этом 10 мая передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Беспилотник должен был поразить цель в районе международного аэропорта города Абха на юго-западе королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что в небе над Саудовской Аравией средства ПВО обнаружили и сбили БПЛА со взрывчаткой. Он был направлен на один из южных регионов королевства.

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