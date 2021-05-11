Владивосток, , 05:47 — REGNUM Сотни анчоусов выбросились на берег острова Русский во Владивостоке. Об этом 11 мая сообщает портал VL.ru.

Большое количество особей анчоуса нашли местные жители в бухте Новик, недалеко от ресторана на мысе Тупом. Очевидцы выложили в сеть видеозапись выбросившейся на берег рыбы. Отмечается, что часть рыбы в момент обнаружения была ещё жива.

Специалисты отметили, что анчоус обычно обитает в некотором отдалении от берегов. Что стало причиной выбрасывания рыбы на берег, установить пока не удалось. Учёные предположили, что рыба могла выброситься на берег из-за резкой смены температуры воды.

Как пояснил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН, гидробиолог и рыбак Александр Звягинцев, анчоус — рыба, которая является южным мигрантом. Причиной его гибели могла стать недостаточно прогретая вода в бухте, куда косяк рыбы могло занести морским течением.

Звягинцев уточнил, что подобное явление не наблюдалось в морской акватории Владивостока уже около 60 лет.

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