Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 05:40 — REGNUM В городе Лабытнанги (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту обращения в медицинские учреждения с симптомами отравления 33 местных жителей, посетивших кафе «Бургер Хаус». Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Спустя сутки их число увеличилось. На данный момент 17 человек, в том числе один несовершеннолетний, проходят лечение в стационаре. Амбулаторно лечатся 16 граждан. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью расценивается медиками как удовлетворительное.

По результатам доследственной проверки, проведённой при содействии Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале после посещения бургерной 25 человек обратились к медикам