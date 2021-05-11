Нью-Йорк, США, , 05:26 — REGNUM Охрану общественного порядка на площади Таймс-сквер в американском городе Нью-Йорк будет усилена, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио. Об этом 10 мая сообщило агентство Reuters.

Такое решение принято в связи с инцидентом со стрельбой 8 мая, когда в указанном районе были ранены три человека. Де Блазио отметил, что площадь будут патрулировать полицейские из отряда экстренного реагирования (CRC).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая неизвестный открыл стрельбу на Таймс-сквер. В результате инцидента пострадали две женщины и ребенок. Стрелявшему удалось скрыться. Полиция пока не может выйти на след преступника.

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