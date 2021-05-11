Нью-Йорк, США, , 05:25 — REGNUM Совет Безопасности ООН не сделал заявления по итогам состоявшегося 10 мая срочного заседания по ситуации в Восточном Иерусалиме, сообщило агентство France-Presse.

Представители всех 15 стран в Совбезе ООН выразили обеспокоенность столкновениями и ростом насилия в Иерусалиме, но ограничились только этим. Представитель США, которые являются ближайшим союзником Израиля, сообщил, что общее заявление может оказаться бесполезным и контрпродуктивным.

Комментируя ситуацию, представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация президента США Джо Байдена хочет гарантировать, что действия Совбеза ООН, «будь то заявления или что-то еще не приведут к эскалации напряженности».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что темой экстренного заседания СБ ООН стали беспорядки и столкновения палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме возле мечети Аль-Акса и в квартале Шейх Джаррах. По последним данным, там пострадали более 600 палестинцев.

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