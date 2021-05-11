Якутск, , 05:30 — REGNUM В Якутию с начала массовой вакцинации поступило 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции, использовано 82,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 11 мая первым компонентом привились 111 834 человека, в том числе 29 054 пожилых. Вторую вакцинацию получили — 87 572 человека, в том числе 21 610 лиц, старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии в связи с многочисленными нарушениями коронавирусных ограничений принимают новые меры безопасности по противодействию распространения COVID-19.