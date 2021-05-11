Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Поступления новых рекомендаций в связи с ситуацией по COVID-19 в стране ожидает от федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) президент США Джозеф Байден.

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Американский лидер назвал обнадёживающим решение медицинского регулятора одобрить экстренное применение в стране вакцины от BioNTech и Pfizer для подростков. Байден отметил, что «безопасные и эффективные вакцины» помогают сдерживать распространение COVID-19, спасают жизни и помогают вернуться к нормальному течению жизни.

Также Байден заявил о подготовке ЦПКЗ новых рекомендаций по ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, предыдущие рекомендации от ЦПКЗ были изданы 27 апреля текущего года. Согласно им прошедшие полную вакцинацию от COVID-19 могут находиться без маски на небольших групповых встречах на воздухе или в уличном кафе, в окружении посторонних людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США прошли полную вакцинацию от COVID-19 около 116 млн человек.

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