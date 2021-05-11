Екатеринбург, , 05:19 — REGNUM В Свердловской области 11−14 мая сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Из-за сухой и жаркой погоды сильно повышается риск возникновения природных пожаров, а также перехода огня на близстоящие строения. Региональный главк МЧС призывает уральцев особенно строго соблюдать все требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург и окрестности окутал смог из-за лесных пожаров. Также горожане жаловались на запах гари.