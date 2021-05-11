Улан-Удэ, , 05:26 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 424. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 968 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 865 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 281 больной. На амбулаторном лечении находятся 119 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 159 (+20) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе увеличилось до 400 (+4) человек.

В реанимации остаются 42 пациента в тяжёлом состоянии (24 — старше 65 лет). В том числе 22 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (15 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 85,7% — из 328 перепрофилированных коек занята 281.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии за сутки три человека скончались от COVID-19