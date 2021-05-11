Владивосток, , 05:21 — REGNUM Во Владивостоке в связи с наступление устойчивых положительных температур воздуха завершается отопительный сезон — 11 мая энергоснабжающие организации начали снижать температуру теплоносителей, а управляющие компании проводят отключение теплового оборудования в жилых домах и других объектах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В течении пяти дней отопительный сезон окончательно завершится.

Специалисты отмечают, что прошедший отопительный сезон во Владивостоке прошёл без сбоев. На все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось вовремя. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объёме.

Запланирована замена 3,7 км теплосетей по 17 адресам. С 17 мая начнётся первый этап гидравлических испытаний и плановые отключения горячей воды.

В муниципалитетах Приморья отопительный сезон завершился 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Абакана (Хакасия) приняла решение о продлении отопительного периода.