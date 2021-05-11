Пекин, , 05:08 — REGNUM Крупнейшие китайские фирмы по производству велосипедов обеспечили быстрый рост производства в первом квартале года, показали данные Китайской велосипедной ассоциации, сообщает агентство Синьхуа.

За этот период производители с годовой операционной выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,09 млн) произвели 10,7 млн двухколесных велосипедов, что на 70,2% больше в годовом исчислении.

Объем производства основных производителей электрических велосипедов вырос на 86,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,08 млн единиц за первые три месяца.

Будучи крупнейшим производителем и экспортером велосипедов в мире, на долю Китая приходится более 60% объема международной торговли велосипедами.

Количество экспортных заказов велосипедной промышленности страны значительно увеличилось с 2020 года, поскольку велоспорт стал более популярным во всем мире из-за воздействия COVID-19.

Ассоциация ожидает, что производство велосипедов в Китае достигнет 80 млн единиц в этом году, а экспорт отрасли вырастет примерно на 10%.