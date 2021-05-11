Москва, , 05:06 — REGNUM Во вторник, 11 мая, в Москве будет переменная облачность, на юге области небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха — +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 12 мая в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +9…+11 °C.

Ветер северный, северо-восточный (ночью восточный) 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +18…+23 °C днём и +6…+11 °C ночью.

В среду, 12 мая, днём в столице ожидается +22…+23 °C. По области +19…+24 °C. Ночью в регионе ожидается +8…+13 °C. Переменная облачность, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, один день заморозков ожидается в регионах на юге Европейской части России.

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