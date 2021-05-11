Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Три премии «Золотой глобус», полученные от Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA) возвратил организаторам американский актёр Том Круз в знак протеста против расовой предвзятости организации. Об этом 11 мая сообщила телекомпания CNN.

Актёр присоединился к бойкоту премии рядом известных кинодеятелей, протестующих против недостаточного расового разнообразия в жюри конкурса. Кроме того, актёр обратил внимание общественности на полное отсутствие инклюзивности в рядах организаторов премии и осудил отсутствие реформ в рядах HFPA.

Том Круз является обладателем трёх премий HFPA «Золотой глобус», которые он получил в 1990, 1997 и 2000 годах. Дважды Круз получал статуэтку за главные роли и один раз за роль второго плана.

Напомним, газета Los Angeles Times в феврале текущего года сообщила об абсолютном отсутствии темнокожих среди 87 членов жюри HFPA. Организаторы конкурса пообещали исправить эту оплошность и произвести «необходимые изменения» и в организации и в индустрии в целом. В частности, HFPA ввела запрет на получение членами организации подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, хотя бы косвенно связанных с премией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бойкоте кинопремии «Золотой глобус» телекомпанией NBC и компанией Netflix, специализирующейся на производстве сериалов.

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