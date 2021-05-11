Токио, , 05:06 — REGNUM На юго-западном японском острове Кюсю 11 мая стартовали совместные учения вооружённых сил Японии, США и Франции. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, корпус морской пехоты США задействует в манёврах, которые пройдут на территории префектур Кагосима, Миядзаки и Нагасаки до 17 мая, конвертопланы MV-22 Osprey. В рамках учений, в которых впервые принимает участие Франция, в порт Сасебо зайдёт французский лёгкий крейсер «Жанна д'Арк». С японской стороны в отработке совместных действий в числе прочих подразделений задействована элитная амфибийная бригада быстрого реагирования морских Сил самообороны.

По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, данные учения должны укрепить трёхстороннее взаимодействие союзных стран и «способствовать обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировщики ВВС США, а также истребители и бомбардировщики японских воздушных Сил самообороны приняли участие в совместных учениях в районе Японского и Восточно-Китайского морей.

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