Владивосток, , 04:58 — REGNUM В Приморье на 10 мая вакцинацию от коронавируса прошли 111 897 человек, из них завершили курс — 81 400 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Олег Кожемяко рекомендовал руководителям предприятий обеспечить иммунизацию своих трудовых коллективов. Для этого им необходимо обратиться с заявкой в ближайший пункт вакцинации.

Также будет сформирован план развертывания дополнительных пунктов вакцинации, преимущественно прорабатываются варианты открытия пунктов в торговых центрах и общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии в связи с многочисленными нарушениями коронавирусных ограничений принимают новые меры безопасности по противодействию распространения COVID-19. Многие жители Якутии не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами. Все это приводит к росту заболеваемости.