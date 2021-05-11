Ханты-Мансийск, , 04:41 — REGNUM В Югре чем меньше на территории пунктов продажи алкоголя, тем реже на ней умирают жители. Таковы итоги исследования, которое провели в регионе волонтёры-медики, сообщает директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте сети Instagram.

Результаты исследования Vk.com/volmedichmao

Всего волонтёры обошли 2223 точки продажи алкоголя, из них более 1 800 точек лицензионных продаж и 379 выявили в ходе рейдов. Самая красноречивая и удручающая ситуация в Октябрьском районе ХМАО, а также в Берёзово и Игриме.

Информация о результатах исследования размещена в пабликах движения «Волонтёры-медики» в социальных сетях. ⠀