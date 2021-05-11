Рамалла , , 04:48 — REGNUM В Восточном Иерусалиме в результате столкновений с израильской полицией пострадало не менее 612 палестинцев. Об этом со ссылкой на представителя городского отделения Общества Красного Полумесяца 11 мая сообщает газета Al-Quds.

«В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев», — приводит газета слова представителя организации.

По данным палестинских СМИ, израильские силовики вечером 10 мая силой (с использованием спецсредств — резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа) выдавили прихожан из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Как позднее сообщало ИА REGNUM, полиция Израиля начала покидать мечеть Аль-Акса, используя для отхода из мусульманской святыни запасные ходы.

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