Москва, , 04:29 — REGNUM Один день заморозков ожидается в регионах на юге Европейской части России. Об этом 10 мая сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что в Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) окажутся во власти антициклона, конфигурация которого позволяет холодным воздушным массам проникать далеко на юг. По словам специалиста, такая погода продержится всего один день, поэтому озимые вряд ли успеют пострадать.

В степных и предгорных районах Крыма и в юго-восточных районах Краснодарского края 11 мая ожидаются заморозки, температура ночью и утром составит −1…−2 градуса. Точно такая же температура воздуха будет наблюдаться в СКФО и на юго-западе Ставропольского края. А в Карачаево-Черкесии столбик термометра опустится до — 3 градусов.

Резкое понижение температуры воздуха будет наблюдаться только один день, 11 мая. Уже 13 мая в Краснодарском крае ночью температура воздуха поднимется до 8…13 градусов тепла, а днём она составит 23…28 градусов тепла. Ожидается перепад температур до 13 градусов.

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