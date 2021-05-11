Якутск, , 04:23 — REGNUM Власти Якутии в связи с многочисленными нарушениями коронавирусных ограничений принимают новые меры безопасности по противодействию распространения COVID-19. Многие жители Якутии не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами. Все это приводит к росту заболеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом после вакцинации, также выявлены повторные случаи заражения.

В Усть-Алданском и Чурапчинском районах введены дополнительные койки в больницах для лечения ковидных пациентов. Также увеличено число коек в Якутске. На 10 мая коронавирус не зафиксировал лишь в четырёх районах.

«Заболеваемость растет несмотря на принятые меры. Рост идет во всех возрастных группах, наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками», — сказала замруководителя Роспотребнадзора Якутии Изабелла Самойлова.

Порядка 9,5 тыс. контактных должны находиться под наблюдением и не посещать общественные места. Комиссии выявляют множество нарушителей.

«Настораживает увеличение детей в инфекционных стационарах, открыты дополнительные стационары для них. Двое детей находятся на аппаратах ИВЛ. Особую тревогу вызывает количество беременных, заразившихся коронавирусом. На сегодня под наблюдением находятся 57 беременных женщин, четверо — в тяжелом состоянии, по двум решается вопрос о раннем родоразрешении», — сказала министр здравоохранения республики Елена Борисова .

Глава Якутии Айсен Николаев призвал всех усилить работу по всем направлениям, отметив, что «ситуация напряженная, мутирующие штаммы коронавируса наступают».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ужесточили ограничительные меры по коронавирусу — с 11 мая все школьники, кроме выпускников, а также студенты, переведены на дистанционное обучение.