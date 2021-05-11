Анкара, , 04:19 — REGNUM На турецком языке во всём мире говорят 220 млн человек, сообщил агентству Anadolu заведующий кафедрой турецкого языка и литературы в Университете Караманоглу Мехметбея, профессор Идрис Неби Уйсал.

По его словам, рост числа носителей турецкого языка зафиксировали в агентстве ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) во время недавнего исследования.

«Сегодня, по данным ЮНЕСКО, 220 миллионов человек говорят на турецком по всему миру, он остаётся языком культуры, литературы и образования на протяжении всей истории», — сказал учёный.

Уйсал объяснил, что признания языка в качестве мирового он должен соответствовать ряду критериев. К ним относят возраст языка, число носителей, географическую распространённость, словарный запас, заимствованные другими языками слова, изучение в качестве второго языка.

«Турецкий является мировым языком, — констатировал профессор. — Его использовали для написания документов, датируемых 3,5 тыс. до нашей эры».