Пекин, , 04:12 — REGNUM По официальным данным, в первом квартале текущего года основные производители аккумуляторных батарей Китая обеспечили быстрый рост выручки и прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Прибыль крупных аккумуляторных компаний выросла на 420,2% в годовом исчислении до 13,12 млрд юаней (около $2,03 млрд) за этот период, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Выручка крупных производителей аккумуляторов выросла на 73,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 223,91 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства.

Литий-ионных аккумуляторов за этот период было произведено 4,79 млрд единиц, чтона 83,4% больше в годовом исчислении, а объем производства первичных батарей и аккумуляторных батарей достиг 10,05 млрд единиц, увеличившись на 33% в годовом исчислении.

Крупные аккумуляторные компании имеют годовой оборот бизнеса не менее 20 миллионов юаней.