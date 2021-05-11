Пекин, , 04:10 — REGNUM Автомобильный бренд Hongqi ведущего китайского автопроизводителя FAW Group Co., Ltd., обеспечил мощный рост продаж в первые четыре месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным FAW Group, с января по апрель текущего года было продано в общей сложности 91 900 автомобилей марки Hongqi, что на 132% больше в годовом исчислении. Группа планирует удвоить продажи автомобилей Hongqi до 400 000 в этом году относительно 2020 года. Бренд выпустил несколько моделей автомобилей высокого класса, а также новые энергетические транспортные средства.

Hongqi, что в переводе с китайского означает «Красное знамя», является культовым брендом седанов в Китае. Автомобили основанной в 1958 году марки использовалась на парадах национальных торжествах.

Основанная в 1953 году в северо-восточном городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь, FAW Group считается колыбелью автомобильной промышленности Китая.