Ухань, Китай, , 04:06 — REGNUM Аэропорт столицы центральной китайской провинции Хубэй города Ухань обслужил 87 000 пассажиров 5 мая, что является дневным рекордом с момента начала его работы в 1995 году, сообщает агентство Синьхуа.

Во время первомайских праздников с 1 по 5 мая международный аэропорт Уханя Тяньхэ обработал 3 003 входящих и исходящих рейса, которые перевезли 393 000 пассажиров, сказал, менеджер по маркетингу компании Hubei Airports Group Лю Жуй.

Количество рейсов выросло на 10% по сравнению с аналогичным доэпидемиологическим периодом 2019 года, а число пассажиров выросло на 6,5%, сказал Лю. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Куньмин, Чэнду, Хайкоу и Шэньчжэнь были одними из самых популярных направлений для исходящих пассажиров из Уханя, сказал Лю.