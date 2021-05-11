Пекин, , 04:02 — REGNUM Продажи пикапов в Китае продолжили свой сильный рост в марте на фоне устойчивого восстановления экономики страны, сообщили в Китайской ассоциации легковых автомобилей, передает агентство Синьхуа.

По данным ассоциации, в марте было продано в общей сложности 52 000 единиц пикапов, что на 56% больше в годовом исчислении и на 65% больше в месячном исчислении по сравнению с февралем.

Продажи пикапов вступили в пиковый сезон после праздника весны, когда был вызывал мощный спрос со стороны строительных проектов и компаний. Показатели рынка в марте 2021 года были относительно стабильными по сравнению с аналогичным периодом 2018 и 2019 годов, говорится в сообщении ассоциации.

Пикапы, сочетающие в себе черты легкового и коммерческого транспорта, в последние годы становятся все более популярными в стране.

В последние годы Китай прилагает усилия для облегчения въезда пикапов в города. В марте министерство торговли страны выпустило директиву, призывающую местные власти незамедлительно ослабить ограничения на въезд пикапов в города, чтобы еще больше увеличить потребление автомобилей.