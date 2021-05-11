Фукусима , Япония, , 03:58 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в японской префектуре Фукусима. Об этом 11 мая сообщает телекомпания NHK.

По предварительной информации, сообщение о взрыве поступило в 07:45 (01:45 мск) от одного из жителей района, расположенного рядом с предприятием в городе Иваки. После взрыва произошло возгорание, над территорией завода наблюдаются густые клубы дыма. На месте происшествия работают пожарные расчёты.

В результате взрыва и последующего пожара пострадали четыре человека, все пострадавшие находятся в сознании.

Уточняется, что завод Sakai Chemical Industry, на территории которого произошло ЧП, специализируется на выпуске цинкового порошка, который применяется в косметической промышленности. Эвакуация жителей районов, прилегающих к предприятию, не объявлялась. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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