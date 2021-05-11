Пекин, , 03:56 — REGNUM Китайская отрасль живых выступлений принесла в общей сложности 860 млн юаней (около $132,5 млн) во время пятидневных первомайских праздников, сообщила Китайская ассоциация исполнительских искусств, передает агентство Синьхуа.

В период с 1 по 5 мая по всей стране было поставлено около 14 000 спектаклей, которые привлекли более 6 млн зрителей, сообщает ассоциация. Среди кассовых сборов 360 миллионов юаней, или почти 42% от общего их объема, были получены от туристических представлений, в которых приняли участие около 2,4 млн человек, добавили в ассоциации.

Музыкальные фестивали были еще одной изюминкой индустрии исполнительского искусства. Во время праздника по всей стране было проведено около 30 музыкальных фестивалей, начиная от поп-музыки и заканчивая роком, рэпом и другими жанрами.