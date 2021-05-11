Якутск, , 03:50 — REGNUM В Якутии ужесточили ограничительные меры по коронавирусу — с 11 мая все школьники, кроме выпускников, а также студенты, переведены на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобрнауки республики.

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Отмечается, что эпидобстановка ухудшается — большой прирост зараженных коронавирусом выявлен среди детей.

Власти приняли решение перевести на дистанционное обучение школьников в Якутске, в Амгинском, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.

Такое обучение продлится до конца учебного года.

А выпускникам 9 и 11 классов руководство этих районах должно обеспечить сдачу экзаменов в очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

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Организовать консультации и подготовку к государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов в очной форме малыми группами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции;

Детские сады продолжают работать в традиционном формате.

Ранее ограничительные меры глава Якутии Айсен Николаев продлил до 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса. Об этом российский лидер заявил 10 мая, общаясь с журналистами в Сочи.