Рамалла , , 03:52 — REGNUM Полиция Израиля уходит из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом утром 11 мая сообщает палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Отмечается, что израильские правоохранители используют для отхода из мусульманской святыни запасные ходы. Другой информации в настоящее время не приводится.

Напомним, что ранее полиция Израиля силой выдавила палестинцев из мечети Аль-Акса. Израильские силовики применяли спецсредства — резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ходе столкновений пострадали десятки человек.

Как сообщало ИА REGNUM, военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» дало Израилю два часа на вывод войск из района мечети Аль-Акса и квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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