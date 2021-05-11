Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Часть американского оборудования и транспортных средств, которые не подлежат ремонту и не представляют ценности, будет уничтожена при выводе войск из Афганистана, сообщило 10 мая агентство Associated Press со ссылкой на осведомлённый источник.

«Ценное оборудование никогда не предназначалось для того, чтобы быть оставленным», — пояснил он на условиях анонимности.

Отмечается, что к настоящему времени американские военные уничтожили 1,3 тыс. единиц техники.

По словам источника, некоторая другая техника будет передана Национальным силам обороны и безопасности Афганистана. Речь, в частности, о вертолётах, оружии и боеприпасах. Планируется, что США и их союзники по НАТО завершат вывод войск из страны до 11 сентября 2021 года.

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