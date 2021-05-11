Благовещенск, , 03:43 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 15). За прошедшую неделю в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 90 человек, за весь период пандемии — у 22 431, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Читайте также: Путин назвал число привитых от COVID-19 жителей России

Из всех вновь выявленных за сутки носителей коронавируса 12 человек болеют ОРВИ, ещё один пациент — пневмонией.

За всё время пандемии в Приамурье провели более 932 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1387.

На 10 мая привились от коронавируса более 85 тыс. амурчан.

По данным портала стопкоронавирус. рф, последние две смерти пациентов с коронавирусом были зарегистрированы 7 мая. За всё время жертвами COVID-19 в Приамурье стали 287 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцинацию от COVID-19 уже прошли 21,5 млн граждан, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» президент страны Владимир Путин.