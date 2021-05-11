Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Поддержку Белым домом двухгосударственного решения конфликта между Палестиной и Израилем подтвердил во время встречи с главой МИД и ведомства по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сказано в соответствующем заявлении, распространённом 11 мая пресс-службой Госдепа США.

Блинкен осудил ракетные обстрелы в Израиле и выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме. Кроме того, в ходе переговоров собеседники отметили важность сохранения исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме и роли Иордании в этом и в необходимости немедленной деэскалации конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетном обстреле Израилем нескольких городов в секторе Газа.

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