Богота, , 03:36 — REGNUM Национальный забастовочный комитет Колумбии назначил на 12 мая новую общенациональную акцию протеста в связи с завершившимися без результата переговорами с правительством. Об этом 10 мая сообщает телеканал Canal Uno.

«Забастовка продолжается, и мы призываем к новой национальной мобилизации в среду», — приводятся в сообщении слова Диохенеса Орхуэлы, представляющего профсоюзы и общественные организации страны.

Напомним, что 5 мая участники массовых протестных акций в колумбийской столице городе Боготе попытались взять штурмом Капитолий, в котором проходят заседания национального конгресса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 548 человек пропали без вести в ходе акций протеста против налоговой реформы в Колумбии, начавшихся с 28 апреля.

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