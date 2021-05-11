Москва, , 03:32 — REGNUM Объём вкладов населения в России по итогам 2021 года может вырасти на 8% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз содержится в исследовании Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Как пояснил руководитель центра Дмитрий Тарасов, ключевыми факторами роста станут постепенный рост учётной ставки и ожидаемое замедление инфляции до уровня 4,7−5,2%.

По данным Банка России, совокупный объём средств на депозитах в первом квартале 2021 года достиг 32,1 трлн рублей, увеличившись на 900 млрд рублей по сравнению с показателем первого квартала прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в этом году жители России стали активнее вкладывать средства в банки: за год прирост средств составил 10,1%, при этом более всего выросли вклады в диапазоне от 1,4 до 3 млн рублей.

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